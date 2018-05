13 Raisons: la controverse est de retour

La série la plus controversée de 2017 reprend du service. Précédée d’un message de prévention de 50 secondes montrant les acteurs déconseiller le visionnement aux jeunes téléspectateurs vulnérables aux pensées suicidaires, la 2e saison de 13 Reasons Why (13 Raisons) évoque énormément la première : même formule, mêmes drames... et mêmes maladresses. C’est ce qu’on retient après avoir regardé trois des 13 nouveaux épisodes qui atterriront sur Netflix vendredi.

Une forte impression de déjà-vu émane du visionnement des nouveaux épisodes. Non seulement parce qu’on y ressasse les mêmes intrigues, mais parce qu’on s’y prend de manière identique (retours en arrière, etc.). On peine toujours à comprendre les motivations de certains personnages et l’écriture reste malhabile.