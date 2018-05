BEAUPRÉ, Marc-André



Paisiblement, à son domicile, le 8 mai 2018, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Marc-André Beaupré, époux de feu dame Lucille Rochette, conjoint de madame France Bélanger, fils de feu monsieur Roméo Beaupré et de feu dame Marie-Anna Shanahan. Il demeurait à Saint-Raymond. La famille recevra les condoléances enà compter de 12h30, suivi duL'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Outre sa conjointe France, monsieur Beaupré laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Lucienne (feu Robert Paré), feu Aline (feu Rolland Germain), Lionel (feu Yolande Godin), feu Louisette (feu Jean-Paul Julien), Raymonde (feu Richard Jobin), Suzanne (Gilles Morel) et feu Jacques; ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Rochette et Bélanger, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe du CLSC de Saint-Raymond et les anges de l'équipe des soins palliatifs à domicile, Dr Pierre Viens, Dre Qualilou St-Onge et l'infirmier Djino Gosselin pour leur dévouement, leur soutien et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1 ou à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1V 0B8. Des formulaires seront disponibles à l'église.