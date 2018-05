BOUCHARD

Marie-Marthe Beaudoin



Au CHSLD Lévis, le 7 mai 2018, à l'âge de 75 ans et 10 mois est décédée madame Marie-Marthe Beaudoin, épouse de feu Edmond Bouchard. Elle était la fille de feu Armand Beaudoin et de feu Adrienne Théberge. Elle demeurait autrefois à Québec. La famille recevra les condoléances aude 13h à 15h,Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Anne-Laure Gauthier), Eric, Lynda (Patrice Brochu), Danny (Mélanie Gauthier); ses petits-enfants: Félix, Agathe et Gabrielle Bouchard, Elizabeth, Mathieu et Catherine Brochu, Maëlla Bisson et Loïc Bouchard. Elle était la sœur de: feu Laval, Constance (feu Léonce Nadeau, Maurice Beaulac), Corinne (Robert Pesant), feu Julien (Claudette Paquet), Hélène (Léonard Duquette), feu Jean-Luc (Sylvie Lindsay) et Danielle ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bouchard et de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement au personnel du CHSLD de Lévis pour les bons soins prodigués. Madame Beaudoin a été confiée pour crémation à la