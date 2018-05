GAUTHIER, Georgette



À CHSLD Chanoine-Audet, le 7 mai 2018, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Georgette Gauthier, épouse de feu Léon Brousseau. Elle demeurait à Lévis (St-Romuald). Elle laisse dans le deuil sa fille Johanne Brousseau, ses frères et soeurs : feu Donat (feu Annette Bégin), feu Yves (feu Thérèse Léveillé), feu Raymond (feu Gisèle Fournier), Claudette (Jacques Vien), André (Edith Labonté), Annette (Jimmy Rodrigue), ses belles-seours : Dorthy et Lucille Brousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au complexede 12h à 14h.et de là au cimetière de St-Romuald. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Chanoine-Audet pour tous les bons soins prodigués à Mme Gauthier.