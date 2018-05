LACOMBE, Roger



À l'Hôpital St-Sacrement, le 27 avril 2018, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Roger Lacombe, époux de feu madame Gisèle Robitaille, fils de feu dame Floriana Cayer et de feu monsieur Donat-Ozias Lacombe. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.) où la famille vous accueillera pour les condoléances à compter de 10h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière St- Augustin-de-Desmaures le samedi 19 mai 2018 à 11h avec la famille. Il laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Dominique Grondin), Louise (Jacques Morneau), Odette (Stéphan Villeneuve), Céline (Claude Després), Claire (Pierre Proulx) et Benoit (Nicole Durand); ses petits- enfants: Geneviève (Philippe Desbiens), Simon-Pierre (Nathalie Bruneau), Frédéric, Alexandre, Guillaume, Claudie (Patrice Marcoux), François-Xavier (Marie-Pier Ratelle) et Mathieu; ses arrière-petits- enfants: Samuel, Ace, Charlie, Émile, Rosie et Raphaël; ses frères et sœurs: feu Jacqueline (Gilles Provencher), feu Jeannine (feu Benoit Guillemette et feu Roland Voyer), feu Maurice, feu Denise (feu Roger Robitaille), Jean-Marc, Lise, Michel, feu Pierre, Suzanne, Diane (André Bouffard) et feu Nicole; ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel de la Maison Vilar pour leur attention et bons soins prodigués à notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.