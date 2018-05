CORRIVEAU, André



À l'Hôpital Régional de Saint-Jérôme, le 28 février 2018, à l'âge de 73 ans et 11 mois, est décédé monsieur André Corriveau, fils de feu monsieur Paul Corriveau et de feu dame Yvette Labranche. Il demeurait à Deux-Montagnes.La famille recevra les condoléances aude 14h30 à 15h,et ensuite inhumation au Cimetière St-Charles, rue St-Vallier Ouest. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Francine Larocque; ses enfants: Fanny (Maxime Arsenault) et Maude (Éric Beaulieu) ainsi que les enfants de sa conjointe: Sébastien (Mélissa Lehmon) et Geneviève; ses petits-enfants: Mathilde, Mathis, Rafaëlle et Élisabeth; ses frères et sœurs: Liliane (feu Hervé Gaudin), Yvette (Guy Blouin), Lise (Gérard Arteau), Jacques, Michel (Lise Dion), Jean (feu Diane Migneault) et Jocelyne (Roch Pouliot); sa tante Ghislaine Labranche (feu Roger Beaulieu, feu Armand Pelletier); ses belles-sœurs de la famille Larocque: Sophie (Guy Létourneau), Carole et Joanne ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s.