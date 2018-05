Jean-Guy Bergeron





Dimanche le 13 mai 2018 est décédé notre père, fils de Paul-Émile Bergeron et de Marie-Anna Boulianne.Il laisse dans le deuil notre mère, Pâquerette Simard, son grand amour qui l'a soutenu jusqu'à la fin ; ses enfants, ses complices : France, son gendre Luc Gravel, feu Josée qu'il va rejoindre, son gendre Serge R Simard (Anne Lapointe), Bruno et sa conjointe Judith Coffin et Claudine ; ses petits-enfants dont il suivait le parcours avec son regard de sage : Samuel, Félix (Carole-Ann Larochelle) et Albert Bergeron Gravel, Renaud et Jacob Simard Bergeron. Il laisse aussi dans le deuil; ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs avec qui il a eu de si beaux moments, dans la joie comme dans la peine : feu Mariette (Jérémie Tremblay), Gisèle, feu sœur Louisette, feu Micheline (feu Arthur Marsolais), Madeleine (Boris Perron), Astrid (Gilles Masse), Yvon-Marie et Jean-Pierre. Du côté de notre mère sont aussi dans le deuil : Colombe (Carol Tremblay), André (Réna Lavoie), feu Ghislain (Rosella Dufour), Carole (feu Jean-Eudes Brassard, Bernard (feu Raymonde Duchesneau), Jacques et Serge (Suzanne Tremblay ainsi que ses neveux, nièces, parents et ami(e)s.Né à Jonquière, il a ouvert une bijouterie à côté de l'épicerie de son père, P.E. Bergeron, après avoir complété son cours commercial. Par la suite, avec des associés, il s'est porté acquéreur de Prévert, une piste de course de chevaux sous harnais. Plusieurs se souviendront de lui par cette façon qu'il avait " d'annoncer une course ". En 1978, un autre défi l'attendait, devenant Agent distributeur de la Brasserie Labatt au Saguenay. Dans les dernières années, il s'est consacré à la gestion de différents projets et il s'est impliqué auprès d'organismes communautaires.Le vendredi 18 mai de 19 h à 21 h, le samedi 19 mai de 9 h à 10 h 30.