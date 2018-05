FRANCOEUR, Thérèse



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 30 avril 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Thérèse Francoeur, épouse de feu notaire Antoine Hamel. Elle demeurait à Québec, autrefois, de l'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aule vendredi 18 mai 2018 de 13 h à 17 h et 19 h à 21 h. Le samedi 19 mai 2018 de 9 h à 9 h 45.et de là, au cimetière de l'Ancienne-Lorette. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francis (Pearl Bouchard), Nathalie (Guy Gilbert), Julie (Sylvain Coll); ses petites-filles: Françoise et Alice Gilbert; ses frères et sœurs: Dr Jacques (Micheline Grondin), feu Charles (feu Ghislaine Girard), feu Maréchal (feu Jeannette Gauvin), feu Fleur-Ange (feu George B. Beattie), feu Isabelle (feu Raymond Villemure), feu Jean-Marie, feu Madeleine (feu Claude Guérard Kerhulu), feu Lucienne, feu Dr Jules; ses beaux-frères et belles-sœurs Hamel: feu Lydia (Jean Miville Deschênes), feu Louis-Paul (Suzanne Paradis), feu Josette, Suzanne (feu André Michaud), feu Constance, Pierre (feu Hélène Cook) et feu Jean; ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement à madame Francine Auclair, amie de la famille, pour sa disponibilité et son dévouement envers notre mère, ainsi qu'au personnel des départements de pneumologie et gériatrie de l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval) pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec G1B 0B8, Tél. : 418-656-4999.