JULIEN, Luc



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 mai 2018, à l'âge de 81 ans et 5 mois, est décédé monsieur Luc Julien, fils de feu monsieur Georges Julien et de feu madame Juliette Rochette. Il demeurait à St-Augustin de Desmaures, autrefois à Donnacona. La famille recevra les condoléances aule jeudi 17 mai 2018, de 19 à 21 h, et le vendredi 18 mai à partir de 9 h 30.et de là, au cimetière paroissial. Monsieur Julien laisse dans le deuil son fils Steve (Karem Gastelo); sa soeur Yvette, son frère et sa belle-soeur: Clément (Giselle Couture). Il était le frère de feu André (feu Pierrette Jacques), l'ex-époux de feu Jeannine D'Amours, ses neveux et nièces: Christine (André), Reynald, feu François, Mikael, Marie-Claude et Danielle. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces de la famille D'Amours, ainsi que son amie Gloria Gaviria et ses enfants, ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation de l'École Secondaire Donnacona, 320, rue de l'Église, Donnacona, G3M 2A1, www.ecolesecondairedonnacona.com/fondation