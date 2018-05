FORTIER, Denis



Au CHUS Fleurimont, le 11 mai 2018, est décédé monsieur Denis Fortier, époux de Jacinthe Dumas, fils de Henri-Louis Fortier et feu Lucille Guillemette, demeurant à Sherbrooke. La famille sera présente à lade 19h à 21h ainsi que le 20 mai à compter de 12h afin de recevoir les condoléances des parents et amis.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure. Outre son épouse, monsieur laisse dans le deuil son fils Louis (Kim Lapolice), ses filles: Marie-Andrée et Julie; ses petits-enfants Maélie et Alexis. Il était le frère de René (Linda Audet), feu Alain (Carole Bouchard), Esther Ste-Croix (Joël Courchesne). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Jean-Luc, Céline (feu Simon Roy), Michelle (Gaston Drapeau), Christiane, feu Marc-Yvon, Réjean (Annies Kottoor), Claudine (Yves Noël), Martine (Yvan Bernier), Renée (René Larose), Lucie (Denis Turgeon), François (Manon Beauregard), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines , parents et amis. La famille désire remercier tout le personnel du CHUS Fleurimont pour les bons soins prodigués à monsieur Denis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Centre Philou. www.centrephilou.com