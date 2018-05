BLOUIN, Harold



À Sainte-Anne-de-Beaupré, le 11 mai 2018, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Harold Blouin, époux de dame Huguette Racine. Il était le fils de feu monsieur Alexis Blouin et de feu dame Marie-Ange Paré. Il demeurait à Château-Richer.La famille vous y accueillera pour une rencontre de solidarité, une heure avant la cérémonie, soit de 13h à 14h. Les cendres seront déposées à la chapelle du columbarium du cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desIl laisse dans le deuil ses enfants et son gendre: Sylvie, Suzanne, Annie (Jocelyn Gagné); son beau-fils Jean-François Bouchard (Joy Tas); ses petits-enfants et son arrière-petit-enfant; ses sœurs et ses beaux-frères: Lucie (Rosaire Saindon), Murielle (Normand Gravel), Paquerette (Pierre Laplante), Armande (Jules Cloutier, et il était le frère de feu Florent, feu Jeannine (feu Paul Fortin) et feu Gisèle (feu Georges Plamondon); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Racine: Colette (feu Yves Blouin), Nicole (feu Gilles Lefebvre) (Denis Alexandre), Denise (Claude Crépeault), Andrée (Denis Giguère). Il laisse également dans le deuil la mère de ses enfants Mireille Cormier ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es).