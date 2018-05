C’est demain soir, dès 17 h 30 (cocktail), qu’aura lieu le 4e événement-bénéfice À la table du Cardinal dans le contexte de la Campagne majeure de financement 2014-2019 de l’Église catholique de Québec.

Marcel Dutil, président du conseil d’administration du Groupe Canam et des filiales, et son épouse, Hélène Dutil, ont accepté la coprésidence d’honneur de cette soirée qui figure maintenant parmi les événements philanthropiques majeurs de la grande région de Québec. Depuis sa création en 2015, un total de 337 500 $ a été remis au cardinal Gérald Cyprien Lacroix grâce à la grande générosité des personnes présentes. Renseignements : Diane Huot, au 418 688-1211, poste 218.

Bonne fête en retard (c’était hier) au bon Dr Ildebert Huard, fondateur et directeur général de la Villa Ignatia, maison de thérapie pour les toxicomanes, qui a eu 89 ans !

Mario Ampleman, directeur Développement des affaires chez Desjardins, Caisse de la Chaudière, a accepté la présidence d’honneur de la 29e remise de bourses de la Fondation BSR qui se tient ce soir, de 18 h à 20 h au Blaxton Pub et Grill de Lévis. Une quarantaine de bourses seront ainsi remises à autant de jeunes athlètes amateurs du Grand Lévis, âgés de 13 à 17 ans, qui performent individuellement au niveau provincial, national et international. Je vous en reparlerai bientôt.

Nicholas P Pedneault, président et chef de la direction de Congebec, accepté la présidence d’honneur de la 7e soirée « D’un chic fou » au profit de la Fondation CERVO qui se tient ce soir, dès 18 h, au magasin d’Ameublements Tanguay–Les Saules. D’un chic fou est l’événement incontournable de centaines d’hommes et de femmes d’affaires de la région de Québec où la mode, la décoration et la bonne nourriture se côtoient afin de donner un ton positif aux maladies mentales. On attend pas moins de 500 personnes. L’an dernier, ce sont 90 000 $ nets qui avaient été recueillis. www.dunchicfou.com

Pas moins de 200 personnes (un record de participation) ont pris part, le 9 mai dernier, à la soirée Vino & Cabot au profit de la Société protectrice des animaux (SPA) de Québec. La soirée-bénéfice a permis d’amasser 31 000 $ (nets) pour le refuge de la SPA de la rue Galilée qui soigne et offre un nouveau foyer à des milliers d’animaux domestiques. La SPA de Québec est un refuge animalier professionnel, encadré par des vétérinaires et des experts, qui a pour mission de protéger la qualité de vie des animaux domestiques. Sur la photo, de gauche à droite : Anita Damico, ambassadrice ; Monique Paradis, directrice du développement philanthropique ; Rachel Coulombe, ambassadrice ; Félix Tremblay, président ; et Caroline Plante, ambassadrice.

Bravo à Jocelyn Thémens qui a été nommé récemment au poste de consultant pour Québec, l’Est et le Centre du Québec ainsi que l’Estrie de BNP Performance. Jocelyn Thémens détient plus de quarante ans d’expérience en gestion philanthropique, en communications et en ressources humaines. Il a occupé divers postes de haute direction au cours de sa carrière. Il travaillera notamment avec l’équipe de la Fondation Cap Diamant de Québec pour une première campagne majeure de financement.

Pierce Brosnan (photo), acteur d’origine irlandaise, 65 ans... Janet Jackson, chanteuse américaine, 52 ans... Serge Gagné, chef des cuisines au Capitole de Québec depuis 23 ans, 59 ans... Jean-Sébastien Giguère, ex-gardien de but de l’Avalanche (LNH), 41 ans... Gabriela Sabatini, championne de tennis retirée de la compétition à l’âge de 26 ans, 48 ans... Denise Filiatrault, comédienne, réalisatrice et metteure en scène, 87 ans... Claude Morin, homme politique (1976-1982), 89 ans.

