LAFRANCE, Rodrigue



Au centre d'Hébergement de Charlesbourg, le 10 mai 2018, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Rodrigue Lafrance, époux de dame Suzanne Drapeau, fils de feu monsieur Gérard Lafrance et de feu dame Lucienne Bélanger. Il demeurait à Ste-Catherine-de- la Jacques-Cartier et autrefois de Rivière-du-Loup.de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Suzanne, son fils Pierre-Luc (Mélanie Gosselin) ; ses deux petits-fils : Pier-Olivier et Anthony ; ses frères et sœurs : Jean-Marie (Danielle Babineau), Gervais, Ginette (Daniel Bérubé), Réjean, Céline (Claude Dumont), Régis, Francine et Louisette ; ses beaux-parents : feu monsieur Roméo Drapeau et feu dame Cécile Morin; ses beaux-frères et belles-sœurs : Louise, Pauline, Doris (Daniel Lefrançois), France (Marc Desroches) et Claude (Lucie Lévesques), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Recherche sur le cancer 1-888-766-2262, 625, du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5