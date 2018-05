Condamnés à toujours être les meilleurs

DRUMMONDVILLE | Une des principales missions de l’entreprise manufacturière Groupe Soucy est de créer de bons emplois au Québec, particulièrement au Centre-du-Québec.

Pas moins de 1200 des 1700 employés de l’entreprise spécialisée dans la fabrication de pièces de machinerie se trouvent à Drummondville, ce qui est une force économique majeure.

Il s’agissait d’une des préoccupations importantes du fondateur du Groupe Soucy, Gilles Soucy.

Il veut que son entreprise reste une propriété familiale, au Québec, et qu’elle crée de l’emploi ici.

C’est pourquoi l’entreprise compte une dizaine d’usines à Drummondville, qui sont complémentaires et qui emploient 1200 employés. Celles de Rock Forest et St-Jérôme en comptent 400, alors qu’une centaine de travailleurs se trouvent en Asie.

Il s’agit d’un défi de taille avec la pénurie de main-d’œuvre qui sévit dans tous les postes de l’entreprise.

« On a les deux pieds dedans. La disponibilité des ressources locales n’est pas suffisante. Ça nous condamne à être les meilleurs », indique le président et chef d’exploitation chez Soucy, Éric Côté.

Ce dernier prévoit créer 150 emplois d’ici 18 mois.

Un travail collectif

L’entreprise apprécie l’aide de la municipalité, de la Chambre de commerce et de la Société de développement économique de Drummondville, qui organise des missions de recrutement à l’étranger.

« On vient d’aller recruter une quinzaine de personnes aux Philippines. On arrive d’Allemagne, il y a quelques semaines », illustre M. Côté.

Selon le président, les entreprises, grandes et petites, doivent travailler ensemble pour améliorer la qualité de l’offre de la main-d’œuvre et rendre le Centre-du-Québec plus attrayant.

D’ailleurs, le Groupe Soucy est reconnu pour être un donateur très généreux pour que ses employés aient une qualité de vie à Drummondville. Chaque usine s’implique pour une cause qui lui tient à cœur.

Depuis qu’il vit à Drummondville, M. Côté a vu la ville se transformer avec de nouvelles infrastructures, comme le pavillon de l’UQTR à Drummondville.

« C’est notamment grâce à des entreprises, comme la nôtre, qui injectent de l’argent de leurs propres poches », illustre-t-il.

Employeur de l’année au Québec

En avril dernier, cette grande entreprise a remporté le titre d’employeur de l’année aux Mercuriades.

« On n’avait jamais posé notre candidature pour des prix comme ça. L’humilité, c’est correct, mais d’être invisible n’est pas bon », commente le président.

Le Groupe Soucy

Siège social : Drummondville

Début des activités : 1967

Nombre d’employés : 1700

Mission : Le Groupe Soucy conçoit et produit des pièces pour les principaux manufacturiers de véhicules récréatifs, industriels, agricoles et de défense.