Cultiver l’art de chercher au mauvais endroit

En lisant le récit du parcours de vie cette pauvre Mélanie qui vous écrivait ce matin, j’avoue ne pas l’avoir trouvé bien drôle. La pauvre aurait avantage à consulter un psychologue qui pourrait lui expliquer certaines choses de la vie pour ne pas qu’elle continue à s’évertuer à chercher l’homme idéal en ne se fiant qu’à la Providence pour le trouver.

Gilles

D’autant moins que la Providence, telle que me semblait la concevoir Mélanie si je me fie à son propos, correspondait à cette pensée magique qui veut que l’éclair de vérité sur ta situation te tombe dessus subitement, sans effort, et que tu comprennes tout de suite le message. Alors qu’un message de vie vient rarement sans une profonde réflexion sur soi-même. En tout cas, c’est ma façon de voir les choses en cette matière.