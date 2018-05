Des concours d’habiletés pour les jeunes

Le club La Tempête sera l’hôte d’une première au Québec le 2 juin.

Dans le but de créer de l’intérêt auprès des jeunes de 12 à 18 ans, le circuit junior régional Callaway présentera la formule coups de départ, d’approche et roulé (drive, chip and putt) fort populaire aux États-Unis et ailleurs au Canada. Chaque année, cette compétition est présentée avant le Tournoi des Maîtres à Augusta.

Centaine d’inscriptions

Il y aura des qualifications le matin et un classement national sera établi après les finales de l’après-midi. Les meilleurs auront l’occasion de se produire au Canadian Open à Glen Abbey.

« Golf Canada tient des concours d’habiletés depuis plusieurs années, mais c’est nouveau au Québec, a indiqué le directeur des tournois régionaux et entraîneur du groupe régional de Golf Québec, Patrick Rhéaume, qui est aussi entraîneur-chef du programme de l’Arsenal de l’Académie Saint-Louis et coach à l’Académie Fred Colgan. Il y a déjà une centaine d’inscriptions de jeunes de 12 à 18 ans. Les jeunes n’ont pas besoin de pointage. On veut dynamiser le golf junior dans la région de Québec. En plus des concours d’habiletés, il y aura des ateliers offerts par les trois professionnels de La Tempête. »

Rhéaume souhaite que l’expérience se répète chaque année.

« On veut le faire sur une base annuelle, a-t-il indiqué. On aimerait ajouter les catégories de 7 à 12 ans l’an prochain. On a 40 inscriptions pour le premier tournoi de la saison du programme Les premiers départs qui aura lieu lundi prochain au club Montmorency. »

Règles assouplies

Rhéaume innovera cette année en misant sur une catégorie participation dans le circuit junior. « J’ai vu un jeune de 15 ans dans le passé qui débutait le golf et qui a joué une carte de 168, a-t-il rappelé. On ne l’a pas revu. Ce genre de chose ne doit plus arriver. Avec le volet participation, les parcours seront allégés et les règles assouplies. Le jeune n’aura plus notamment à commencer des tertres de départ les plus éloignés parce qu’il a 15 ans. On n’affichera pas les pointages afin d’inciter les jeunes à la participation. Les jeunes qui débutent doivent avoir du plaisir. »