CÔTÉ, Denise Labrecque



Au Centre d'hébergement de Saint-Flavien, le 11 mai 2018, à l'âge de 73 ans, est décédée dame Denise Labrecque, épouse de feu monsieur Ovila Côté, fille de feu Paul Labrecque et feu Marie-Anna Guenette. Elle demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Monique Côté (Martin Evers), feu Serge Côté, Richard Côté (Nathalie Paquet), Nathalie Côté (Gilles Côté) et Yves Côté (Claudia Moreau). Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs des familles Labrecque et Côté, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.