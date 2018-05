THÉBERGE, Roland



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 février 2018, à l'âge de 96 ans et 3 mois est décédé monsieur Roland Théberge. Il demeurait à Lévis, né à Saint-Fabien de Rimouski. Il était le fils de feu Louis-Philippe Théberge et de feu dame Maria Voyer. La famille recevra les condoléancesà compter de 10 h 30 à laL'inhumation se fera par la suite au cimetière paroissial. M. Théberge laisse dans le deuil ses frères et sœurs et ses beaux-frères et belles-sœurs: Paul (Denise Vaillancourt), feu Huguette (feu Alcide Berger), Gervais (Anne-Marie Jean), Pierrette (feu Lucien Boucher), Pierre (Chantal Roy), Patrice (Edith April). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et amis(es). La famille remercie sincèrement la Villa Mon Repos où il demeurait durant les 12 dernières années de sa vie où il était heureux. Vous pouvez manifester votre sympathie par un don à l'association du cancer de l'Est du Québec; 151, rue St-Louis, case postale 4151, Rimouski, Qc., G5L 0A4 Dons en ligne: www.aceq.org La direction des funérailles a été confiée au