Fabien Cloutier bien entouré dans la série Léo

Fabien Cloutier sera bien entouré dans Léo, sa comédie destinée au Club illico. Mario Jean, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques et Sébastien Dubé des Denis Drolet s’ajoutent à la distribution du projet, qui comptait déjà plusieurs grosses pointures du rire, dont Marc Labrèche et Anne Dorval.

Inspirée de deux pièces de théâtre du comédien et dramaturge, la série de 12 épisodes relatera le parcours de Léo (Fabien Cloutier), un grand adolescent de 40 ans qui décide de prendre sa destinée en main.

Mario Jean, Simon Lacroix, Guillaume Cyr et Didier Lucien camperont les collègues de travail de Léo, tandis que Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques et Sonia Cordeau (Like-moi) joueront ses cousins.

« L’univers de Fabien est intéressant à plein de niveaux, confie le réalisateur Jean-François Chagnon (Les Appendices, Bye Bye). C’est drôle et plein d’humanité. Et pour faire ressortir le côté comédie, je voulais avoir des acteurs solides, qui peuvent être vrais et touchants, mais qui possèdent un grand timing comique. »