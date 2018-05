Il se réveille avec un ours dans sa tente

PEACE ISLAND, C.-B – Un campeur qui dormait paisiblement a eu toute une frousse, dimanche, lorsqu’un ours noir a pointé le bout de son nez dans sa tente, au parc provincial Peace Island, en Colombie-Britannique.

L’incident s’est produit vers 1 h. L’ours serait entré dans la tente après avoir déchiré la moustiquaire.

«Le campeur s’est réveillé et a trouvé l’ours en train de lui renifler le torse», a raconté le sergent Shawn Brinsky au «Vancouver Sun».

L’homme a réussi à chasser l’animal en criant et en lui donnant des coups de pieds. L’ours téméraire est tout de même revenu trois heures plus tard, avant d’être de nouveau chassé.

«Revenir à l’endroit où il a été chassé deux fois est un comportement préoccupant», a ajouté M. Brinsky, en soulignant que ce genre d’incident est «extrêmement rare».

Selon lui, il n’y avait aucune nourriture dans la tente. L’ours noir, affamé, semblait s’être habitué aux humains et se nourrissait de déchets.

Des agents de conservation de la faune ont été appelés dans la matinée. Ils ont retrouvé l’animal non loin du campement.



Ce dernier a été abattu en raison du risque qu’il représentait.

Une enquête a tout de même été ouverte afin de découvrir ce qui a bien pu attirer l’ours noir.

