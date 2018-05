Ils pédaleront pour favoriser l'accès aux chirurgies bariatriques

BAIE-COMEAU | Quelque 86 cyclistes qui participeront à la 15e édition de la randonnée Vélo-Santé tenteront d'amasser 120 000 $ pour faciliter l’accès aux chirurgies bariatriques à Baie-Comeau.

Les patients aux prises avec un problème d'obésité morbide doivent actuellement se déplacer à l’extérieur de la région, soit au Bas-Saint-Laurent, à Québec ou à Montréal pour obtenir une chirurgie bariatrique, une opération qui vise à réduire le volume de l’estomac pour diminuer la quantité de nourriture ingérée.

Tous les Nord-Côtiers qui subissent une chirurgie bariatrique doivent se déplacer de quatre à six fois à l’extérieur de la région pour des rencontres pré et post-opératoires, ce qui engendre de nombreux coûts selon la chirurgienne en chef de l'hôpital Le Royer de Baie-Comeau, Hélène Milot.

«Il y a beaucoup de patients qui vont à l'extérieur. On estime leur nombre à environ 150, mais il y en a probablement beaucoup plus qui n'osent pas entreprendre les démarches, sachant que le coût est élevé à cause des nombreux déplacements, pour leur famille, pour la convalescence, leur travail», a indiqué la Dre Milot.

L'argent qui sera recueilli par la randonnée Vélo-Santé permettra acheter de l’équipement adapté à ce type d’opération comme des lève-patients, des fauteuils roulants et des lits.

Le projet est en attente d’autorisation du côté du ministère de la Santé et du CISSS de la Côte-Nord.

L’an passé, 99 patients de la Côte-Nord ont subi cette opération. Presque 23 % de la population de la Côte-Nord est obèse selon les données de la Fondation de l’hôpital Le Royer.