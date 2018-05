Les États-Unis et leurs alliés du Golfe sanctionnent le Hezbollah libanais

Les États-Unis et six pays du Golfe réunis au sein du Centre contre le financement du terrorisme (TFTC) ont annoncé mercredi des sanctions contre les dirigeants du Hezbollah libanais, dont son chef Hassan Nasrallah, pour soutien au terrorisme.

Ses sanctions visent en particulier les membres du conseil de la choura, l’organe décisionnaire du mouvement chiite libanais créé en 1982 à l’initiative des Gardiens de la révolution iraniens, ainsi que des sociétés accusées de le financer.

«En visant le conseil de la choura du Hezbollah, nos nations rejettent collectivement la fausse distinction entre une soi-disant +aile politique+ et les desseins terroristes mondiaux du Hezbollah», a affirmé le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, dans un communiqué.

Le «Parti de Dieu», fidèle allié de l’Iran et ennemi juré d’Israël, est le principal mouvement armé libanais et un poids lourd politique qui a remporté, avec des partis alliés, les dernières élections législatives au Liban le 6 mai.

Il combat en Syrie aux côtés du régime de Bachar al-Assad et a formé les milices populaires chiites irakiennes qui ont participé à la reconquête des territoires contrôlés par le groupe État islamique (ÉI). Il est également soupçonné d’armer les rebelles Houthis qui ont pris le contrôle d’une partie du Yémen.

«Aux ordres de la Force Qods des Gardiens de la révolution, le secrétaire général et chef du conseil de la choura Hassan Nasrallah prolonge les souffrances en Syrie, attise les violences en Irak et au Yémen, met en péril le Liban et sa population, et déstabilise la région entière», a ajouté M. Mnuchin.

Les États-Unis ont placé le Hezbollah sur leur liste d’organisation «terroriste» et lui impose, ainsi qu’à ses cadres, des sanctions économiques et bancaires.

Depuis 2013, l’Union européenne considère aussi la branche armée du mouvement comme une organisation «terroriste».

En 2016, les six pétromonarchies sunnites du Conseil de coopération du Golfe (Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït, Qatar et Oman) et la Ligue arabe ont également classé le Hezbollah chiite comme «terroriste».

Le TFTC a été créé en mai par les États-Unis et l’Arabie saoudite et comprend les autres pays du Conseil de coopération du Golfe. Cette structure régionale a vocation à lutter contre le financement du terrorisme en identifiant les réseaux de financement, en repérant les menaces et en adoptant des mesures communes de représailles.