Les gros canons du Lightning ont tonné

Ils étaient plusieurs à avoir enterré le Lightning de Tampa Bay après qu’il eut subi une deuxième défaite sur sa patinoire avant de prendre la route de Washington, mais Steven Stamkos, Nikita Kucherov, Victor Hedman et Andrei Vasilevskiy se sont levés, mardi, pour procurer un premier gain à leur formation en finale de l’Association de l’Est.

Hedman a inscrit son premier but des séries en plus de récolter deux mentions d’aide. Stamkos et Kucherov ont chacun terminé la rencontre avec un filet et une aide, tandis que Vasilevskiy a stoppé 36 rondelles dans un gain de 4-2.

«Ces gars-là livrent la marchandise quand nous en avons besoin, a mentionné Jon Cooper, l’entraîneur du Lightning, au site de la Ligue nationale de hockey. Il nous fallait un gros match de leur part et ils ont mené la charge.»

Après avoir vu les Capitals prendre les devants 2-0, Cooper a effectué des modifications à ses trios, insérant Ondrej Palat aux côtés de Stamkos et de Kucherov au lieu de J.T. Miller.

«Nous devions mettre les gars en position de connaître du succès, a argué Cooper. Nous devions donner un peu de vie à notre groupe. Nous avons fait les ajustements qu’on croyait nécessaires pour donner une meilleure chance de réussir.»

Ne pas abandonner

De son côté, Stamkos, le capitaine du Lightning, n’a jamais baissé les bras.

«Nous savions que nous étions assez bons, a-t-il lancé. Il faut leur rendre hommage, ils [les Capitals] ont été bons lors des deux premiers matchs, nous avons dû faire des ajustements et nous l’avons fait. Les joueurs ont fait ce qu’il devait faire.»

«Nous avions livré un match désespéré et nous l’avons fait, a poursuivi Stamkos. C’est agréable d’offrir de belles performances à ce stade-ci de la saison.»

Le quatrième match de la série sera présenté jeudi au Capital One Arena.