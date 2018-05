Marc-Antoine Bérubé perce la formation des Capitales

Le lanceur québécois Marc-Antoine Bérubé s’est officiellement taillé une place dans la formation des Capitales de Québec.

Le tout a été confirmé, mercredi matin, dans un communiqué émis par l’équipe.

Le Québécois Christopher Sauvé a par ailleurs été retranché au terme du calendrier préparatoire tout comme le receveur Marcus Blackmon.

En plus de Bérubé, d’autres nouveaux visages se joignent aux Capitales.

«En offensive, les joueurs invités Brad Antchak, Mattingly Romanin et Jordan Serena ont tous forcé la main du gérant Patrick Scalabrini et seront en uniforme pour les présentations d’avant-match jeudi soir, a-t-on ajouté. Un quatrième voltigeur, Stephen Gaylor, rejoindra Kalian Sams, James McOwen et Edgar Lebron au champ extérieur dès la réception de son passeport prévue dans les prochains jours.»

Les Capitales disputeront donc leur match d’ouverture, jeudi soir dès 19h au Stade Canac, contre les Jackals du New Jersey. Karl Gélinas sera au monticule pour les «Caps».

Remise des bagues de championnat

Champions en titre de la Can-Am, les joueurs de l’édition 2017 des Capitales recevront par ailleurs leur bague de championnat vendredi. Pour l’occasion, une petite cérémonie sera organisée sur le terrain avant le match, également disputé face aux Jackals.