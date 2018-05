Nouveautés et tendances 2018

Même si la nouvelle saison de golf a tardé à se pointer le bout du nez, elle y est arrivée avec son lot de nouveautés et d’innovations.

Du lot, de nouveaux bâtons où la technologie est axée sur la distance et la précision. Les bois de départ et les fers droits visent à alléger les cartes de pointage.

Les manufacturiers ont aussi dévoilé leurs nouvelles collections en fringuant les pros de la PGA et de la LPGA comme des mannequins sportifs dès les premiers tournois. Les couleurs pastels, les chandails avec motifs et les tissus texturés sont en vogue cette année.

Évidemment, les téléphones intelligents sont encore ciblés alors que les applications ingénieuses fusent de partout.

Voici un coup d’œil des grandes tendances vestimentaires, des nouveaux gadgets et des bâtons à reluquer en prévision de l’été.

NOUVEAUTÉS

Bois de départ Callaway Rogue Zéro

Photo courtoisie

Callaway repousse encore les limites en offrant un bois de départ qui pardonne davantage grâce à sa plus large couronne de carbone triaxial jamais conçue. Les résultats des coups frappés hors du centre de la face seront ainsi mieux pardonnés. Les concepteurs ont aussi innové alors que la structure intérieure « Jailbreak » est plus légère, ce qui a pour effet d’augmenter la vitesse de la tête du club. Avec la technologie et les composantes utilisées, la balle gagnera en distance et précision.

Bois de départ PING G400

Photo courtoisie

Au design profilé, ce bois de départ allie plusieurs matériaux afin de réduire la résistance et augmenter la vitesse de la tête. La semelle en tungstène est plus stable pour un meilleur centre de gravité. La peinture cuivrée de la tige devient noire au moment de l’impact.

Fers droits Bettinardi Serie BB

Photo courtoisie

Fabriquée en acier et en carbone, la tête classique offre équilibre et sensation réactive au contact de la balle. Fini noir mat.

Balle Titleist AVX

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Conçue pour les trajectoires basses, une basse révolution et la douce sensation d’une balle ultra-performante. La nouvelle enveloppe d’uréthane permet un bon contrôle dans le jeu court.

PuttOUT

Photo courtoisie

Outil d’entraînement ayant gagné des prix au salon annuel du PGA Merchandise Show. Système unique permettant d’exécuterdes coups roulés parfaits sur les verts.

Photo courtoisie

Le tapis d’entraînement est aussi disponible. Disponible en ligne.

Taylor Made Ardmore

Photo courtoisie

Fer droit à tête large offrant stabilité et alignement plus facile avec ses deux lignes de mire. Poids ajustables sur la semelle.

Trousse d’adhésion Or à Golf Québec et Golf Canada

Photo courtoisie

Remplie d’avantages et de privilèges exclusifs, dont des étiquettes d’identification des bâtons et des assurances.

Sac Seamus Golf Co.

Photo courtoisie

Au look rétro, sac léger en cuir et en tissu avec une seule courroie de transport. Couvre-bâtons personnalisés aussi disponibles. En ligne.

TENDANCES 2018

Polo Nike TW à graphiques. Blanc et gris.

Photo courtoisie

Polo Nike Zonal à graphiques Rose/Rouge.

Photo courtoisie

Chemise Mizzen + Main portée par Phil Mickelson au Championnat des joueurs. Disponible en ligne.

Photo courtoisie

Casquette PUMA

Photo courtoisie

Souliers de golf Puma PWRADAPT

Photo courtoisie

Souliers de golf Skechers GOwalk 2 sans crampons pour femmes.

Photo courtoisie

Ensemble Brooke Henderson

Photo courtoisie

Pantalon 3/4 Skechers Highside. Prix : 90 $

Polo Skechers Pitch. Prix : 68 $

Ensemble PUMA femmes Lexi Thompson

Photo courtoisie

Polo piqué. Prix : 55 $

Jupe Pwrshape. Prix : 75 $