Pas de retour de la LNH à Québec de sitôt, selon le propriétaire des Bruins

L’influent propriétaire des Bruins de Boston, Jeremy Jacobs, n’anticipe pas un retour des Nordiques à Québec à court ou moyen terme.

«Économiquement, ils ont un handicap, a dit Jacobs, en marge du bilan annuel de la saison des Bruins, mercredi. Numériquement, ils ont un handicap. Ils n’ont juste pas les chiffres.».

«Pour le dire gentiment, Québec a un handicap si on regarde la taille de la population et des revenus, a-t-il précisé dans une vidéo diffusée par CLNS Media Network sur YouTube. Il n’y a pas de plus petit marché, donc ils devront vraiment se démarquer d’une autre façon.»

Celui qui est aussi président du bureau des gouverneurs de la Ligue nationale de hockey a souligné que l’intérêt des gens de Québec n’est pas au cœur du problème.

«Il y a des partisans enthousiastes, il n’y a pas de doute là-dessus. C’est un bon marché et je ne le critique pas», a-t-il tempéré.

Concernant une éventuelle expansion, il a souligné que la capitale québécoise ne fait le poids par rapport à Houston, soulignant que la métropole du Texas représente le «5e marché en Amérique du Nord contre le 150e, disons» pour Québec.

Jacobs a par ailleurs refusé de répondre à une question voulant que la relocalisation d’une franchise soit la meilleure façon de revoir les Nordiques à Québec.

Déjà des doutes

Le grand patron des Bruins avait déjà exprimé des doutes concernant le retour de la LNH à Québec. Ce fut le cas en 2015 à la suite des présentations faites par Québecor et le groupe de Las Vegas, afin d’obtenir une équipe d’expansion.

«Regardez ce qui s’est passé dans le Nevada, ça fait peur! C’est tout un aréna qui est construit là-bas et il y a un intérêt très fort. À Québec, il y un grand intérêt pour le hockey, mais c’est un marché extraordinairement petit», avait-il alors souligné avant que Las Vegas n’obtienne le feu vert de la ligue, contrairement à Québec.

Il avait alors aussi mentionné que Seattle et Houston constituaient des choix plus logiques que Québec pour une expansion.

Chapeau aux Jets!

Paradoxalement, le propriétaire des Bruins a tout de même vanté le succès que connait la franchise des Jets de Winnipeg.

«C’est un petit marché, mais ils ont une bonne base au niveau financier», a-t-il mentionné mercredi.

«Cela montre comment le plafond salarial permet d’équilibrer la ligue», a ajouté Jacobs, qui avait auparavant louangé le commissaire Gary Bettman à la tête de la LNH.

«C’est le meilleur (commissaire) qu’on puisse avoir, avait-il affirmé en conférence de presse. Il a permis à toutes les franchises de prospérer.»