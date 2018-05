Petit guide pratique pour réussir le défi 10 albums en 10 jours

Si vous êtes un être humain membre de Facebook, les chances sont assez fortes que vous ayez vu passer des pochettes d’albums publiées par vos amis.

C’est un défi à la mode depuis quelques semaines déjà, demandant aux utilisateurs de publier une pochette d’album qui a marqué leur vie par jour pendant dix jours.

Ça peut être très intimidant de se lancer dans un tel défi. Surtout si on est soucieux de l’image qu’on projette sur les réseaux sociaux.

C’est pour cette raison que nous avons réalisé ce petit guide pratique, histoire de vous garantir d’avoir l'air cool auprès de vos abonnés et ainsi réussir votre vie sociale.

Le Sac de chips > n’importe quel OSBL

Jour 1:

Afin de partir en force, mais aussi pour vous positionner comme une personne du peuple, il est de bon ton de préconiser un album classique universellement aimé. Comme ça, vos amis numériques découvrent en vous un être accessible et fédérateur.

Exemples:

Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles

The Dark Side of the Moon de Pink Floyd

Beau Dommage de Beau Dommage

Choix audacieux mais accepté :

A Little Bit of Mambo de Lou Bega

Jour 2:

C’est un bon moment d’y aller avec un autre classique mais cette fois un peu plus obscur, question de montrer que vous avez de la profondeur sans pour autant être super snob.

Exemples:

In the Aeroplane Over the Sea de Neutral Milk Hotel

Unknown Pleasures de Joy Division

Crooked Rain, Crooked Rain de Pavement

Choix audacieux mais accepté :

N’importe quel album d’Iggy Pop ou des Pixies

Jour 3 :

Ça suffit l’unanimité, c’est enfin le temps de surprendre tout ceux qui croyaient t'avoir sizé en y allant avec un choix très champ gauche. Après tout, vous êtes plein de surprises et spécial.

Exemples:

Os Mutantes de Os Mutantes

Space Is The Place de Sun Ra

N'importe quoi de John Zorn

Choix audacieux mais accepté :

D’eux de Céline Dion

Jour 4:

Après ce détour qui risque d’en déstabiliser plusieurs, c’est le bon moment de regagner votre audience et rassurer vos proches sur votre santé mentale avec un album un peu nostalgique de votre secondaire, subtile façon de montrer que même si vous avez évolué, jamais vous ne renierez vos origines.

Exemples:

Weezer de Weezer

Bleed American de Jimmy Eat World

Enema of the State de Blink 182

Choix audacieux mais accepté :

The edge of Twilight de The Tea Party

Jour 5:

Vous en avez rien à foutre des critiques. Vous êtes un rebelle. Vous fumez à moins de neuf mètres d’une porte. Afin de montrer que vous avez vos propres goûts et opinions, allez-y maintenant avec un album universellement détesté, mais que vous jurez aimer «parce que vous avez pris le temps de bien l’écouter». Évidemment, il est facultatif d’apprécier l’album pour vrai, mais gardez ce détail pour vous.

Exemples:

Lulu de Lou Reed et Metallica

M.I.U. Album des Beach Boys

Ummagumma de Pink Floyd

Choix audacieux mais accepté :

Everything now de The Arcade Fire

Jour 6:

Il ne faut pas négliger le rap. Question de montrer que vous êtes jeunes et cool. Par contre, vous n’avez pas écouté une chanson rap au complet depuis Going Back to Cali sur la bande sonore de Less Than Zero, donc vous devrez puiser dans le vieux stock.

Exemples:

The Chronic de Dr. Dre

Ready to Die de The Notorious B.I.G.

Tougher than Leather de Run DMC

Choix audacieux mais accepté :

Qui sème le vent récolte le tempo de MC Solaar

Jour 7:

WILDCARD! Publiez un album que vous aimez pour vrai. N’importe quoi! Montrez à tous un peu de votre vraie personnalité que diable!

Jour 8:

Vous voulez convaincre vos amis virtuels que même si vous êtes un vrai mélomane, vous n’êtes au dessus de rien. C’est pourquoi que vous allez publier un album de grosse pop sale, en déclarant publiquement que vous aimez cet album de façon non-ironique. Encore une fois, il est facultatif d’apprécier l’album pour vrai, mais gardez ce détail pour vous.

Exemples:

Emotion de Carly Rae Jepsen

Love You to Death de Tegan and Sara

Teenage Dream de Katy Perry

Choix audacieux mais accepté :

Happy Nation de Ace of base

Jour 9:

On y retourne maintenant avec un autre classique universellement aimé. Question de rappeller qu'on est un homme du peuple.

Exemples:

The Beatles de The Beatles

Tu m'aimes-tu? de Richard Desjardins

Born in the USA de Bruce Springsteen

Choix audacieux mais accepté:

Invitez les vautours d'Éric Lapointe

Jour 10:

Vous y êtes presque. Ne manque que Radiohead. Parce que pour cimenter le fait que vous êtes un vrai mélomane, publiez un album de Radiohead. N’importe lequel, on s’en fiche vraiment, mais pas les premiers parce que vous allez avoir l’air moins original.

Exemples:

Ok Computer de Radiohead

Kid A de Radiohead

In Rainbows de Radiohead

Choix audacieux mais accepté :

Lust for Life de Lana Del Rey

Voilà, vous avez réussi votre défi et votre réputation virtuelle en sortira grande gagnante tellement vos amis se feront une tendinite à force de “like-coeur” toutes vos suggestions. Et tout ça grâce à qui???

De rien.

-Avec la participation d'Hugo Meunier