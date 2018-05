[PHOTOS] Musée de la civilisation: Londres s’installe à Québec!

Pas besoin de traverser l’Atlantique cet été pour déambuler dans les rues de Londres. Le Musée de la civilisation a inauguré mercredi l’exposition «Ici Londres», une expérience immersive qui nous fait découvrir chaque quartier, à travers une palette de créateurs qui ont marqué «la planète entière», souligne le directeur Stéphan La Roche.

Fruit du hasard, l’exposition est inaugurée à trois jours du mariage royal entre le prince Harry et Meghan Markle. Toutefois, il n’y a pas vraiment de traces de la monarchie dans l’exposition, si ce n’est qu’une œuvre installative de Mark Wallinger.

L’exposition met plutôt en relief toute la créativité qui a émergé de la capitale britannique des années 1950 à nos jours, quartier par quartier, de Chelsea à Soho, en passant par East End et l’artère Piccadilly. Elle nous démontre ainsi que les grands symboles de Londres ne se résument pas qu’au palais de Buckingham, à Big Ben et à l’abbaye de Westminster, par exemple.

Londres a été le point de départ de plusieurs mouvements culturels et sociaux, qui sont mis en valeur dans l'exposition. On y découvre entre autres le travail de Vivienne Westwood, surnommée l’enfant terrible de la mode, du designer Alexander McQueen, des pièces de Richard Hamilton, père du pop art, une vitrine entière consacrée aux Beatles, où on peut admirer un costume de scène porté par John Lennon.

Plusieurs objets de l'exposition sont typiquement londoniens, comme un «black cab», un taxi noir, et une réplique d'un «double decker», autobus rouge à deux étages.

Geneviève Borne, «grande amoureuse de Londres» où elle se rend chaque année depuis 25 ans, est la porte-parole de l’exposition. Elle prête sa voix à un parcours immersif que les visiteurs peuvent faire grâce à l’application Mon MCQ. Des marqueurs visuels sont installés un peu partout dans l’exposition, qui permettent de déclencher, grâce à l’application, une expérience de réalité augmentée.

L’exposition Ici Londres a lieu jusqu’en mars 2019 au Musée de la civilisation.

