Saga Walmart: tous les employés congédiés à Trois-Rivières ont trouvé un nouveau boulot

TROIS-RIVIÈRES – Deux mois après la saga Walmart à Trois-Rivières, les employés mis à la porte ont tous trouvé du travail.

Près de deux mois se sont écoulés depuis que Walmart a mis à la porte une vingtaine de personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme à Trois-Rivières et Shawinigan, en Mauricie.

Bonne nouvelle: tous ceux qui souhaitaient se trouver un nouvel emploi ont été relocalisés.

Après le choc, les employés ont fait leur deuil et découvert qu'ils pouvaient s'épanouir dans un nouvel environnement.

C'est le cas pour Évelyne et Catherine, qui travaillent maintenant chez Canadian Tire de Shawinigan et qui ne retourneraient plus en arrière.