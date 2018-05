Salon de jeux: la CAQ «méprise» les gens de Vanier selon les libéraux

Les libéraux accusent le parti de François Legault de «mépriser» et «stigmatiser» les gens de Vanier, outrés par la promesse de la CAQ qui souhaite fermer le Salon de jeux de Québec «qui n’a pas sa place dans un quartier défavorisé».

Piqué au vif, le député libéral du secteur concerné, Patrick Huot, a réagi avec émotion, mercredi matin, défendant avec vigueur la réputation de son comté au lendemain de la sortie de la CAQ.

«On est tannés à Vanier de se faire dépeindre comme un milieu défavorisé, un milieu pauvre alors que ça fait des années qu’on travaille pour changer cette perception-là et on réussit à la changer tranquillement», a-t-il lâché lors d’une mêlée de presse, en marge d’une annonce portant sur des investissements en transport collectif à Québec.

«Est-ce qu’il y a encore de la pauvreté à Vanier ? Oui mais (...) il y a une fierté renouvelée, une appartenance très forte et qu’un parti politique n’ait pas conscience de ça, vienne frapper là-dessus, moi, je ne le prends pas. C’est méprisant pour les gens du secteur», a-t-il protesté. À ses côtés, le ministre responsable de la région de Québec, Sébastien Proulx, a également reproché à la CAQ de «stigmatiser» les gens de tout un secteur.

Au cœur de Vanier ?

Patrick Huot conteste par ailleurs la position de la CAQ au sujet de l’emplacement du Salon de jeux de Loto-Québec qui n’est pas «au cœur de Vanier» selon lui. «Le cœur de Vanier est beaucoup plus dans le secteur de l’école secondaire, autour de l’église, sur la rue Beaucage. Là, on est sur le bord de l’autoroute», a observé le député de Vanier-Les Rivières.

«Ce n’est pas un endroit qui est accessible facilement à pied, il faut prendre son auto ou une bonne marche et ce n’est pas accessible via le centre d’achats, c’est accessible seulement de l’extérieur du centre d’achats. On peut peut-être débattre des enjeux de santé publique mais qu’on arrête de mépriser le quartier Vanier et qu’on arrête de présenter ça uniquement comme un quartier de démunis et de pauvres, moi, je ne l’accepte pas», a-t-il ajouté lors d’une envolée bien sentie.

Quant à l’aménagement d’un véritable casino dans une zone touristique à Québec, comme le propose la Coalition avenir Québec, M. Huot estime que «c’est un débat de 1992» qui a déjà été fait.