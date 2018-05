Sommet du G7: une menace «modérée» sur Québec

À trois semaines du G7, la menace sur Québec est identifiée comme «modérée» par le Service de police, qui s'attend à ce que des groupes malintentionnés infiltrent les manifestants pacifiques, mais qui recommande aux citoyens et commerçants de vaquer à leurs occupations normalement.

Les autorités du G7 et des forces policières ont fait le point mercredi en conférence de presse sur l'aspect de sécurité entourant le sommet du G7 qui se tiendra les 8 et 9 juin prochains à la Malbaie, mais dont les principales manifestations sont attendues à Québec.

«En ce moment, la menace est modérée pour Québec. Ce qu'on l'on a, c'est ce que l'on a à l'habitude», a indiqué le chef de police de Québec, Robert Pigeon.

«Ce sont des gens qui veulent exprimer leur opinion dans l'espace public. Cependant, il faut s'attendre à ce que ces groupes-là soient infiltrés par des gens plus mal intentionnés.»

Malgré tout, le commandement intégré pour la sécurité, formé du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), de la Surêté du Québec (SQ) et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ne recommande pas aux citoyens d'adopter une conduite particulière. Le chef Pigeon ne suggère pas non plus aux commerçants de placarder leurs vitrines et de barricader leur boutique.

Entre 8000 et 9000 membres des forces de l'ordre seront sur le terrain, a indiqué le chef. Ils seront prêts à agir en tout temps et les policiers se réservent le droit de clôturer un secteur «spontanément et momentanément» pour assurer la sécurité. «C'est notre travail de tenter de prévoir l'imprévisible. Il est impossible de dire si on s'attend à du grabuge et de parler d'endroits exacts.»

On a appris que l'édifice du parlement sera pour sa part clôturé comme lors des grands événements comme la Saint-Jean-Baptiste. Cet édifice sera sous la protection de la SQ.

Des protestations s'annoncent pour le moment dès le 7 juin, a révélé M. Pigeon.

Ce dernier a aussi précisé le commandement de la sécurité sur le territoire de Québec. Contrairement à ce que le maire de Québec et le chef de police laissaient entendre dans les derniers jours, les décisions logistiques sur tout ce qui concerne la sécurité sur le terrain, à Québec, ne seront pas prises par la GRC, mais bien par le SPVQ, en collaboration avec la SQ. «Le SPVQ va travailler dans un commandement unifié pour le maintien et le rétablissement de l'ordre avec la Sûreté du Québec et c'est ensemble que nous prendrons les décisions tactiques et opérationnelles.»