Toronto FC: Sebastian Giovinco puni

La Major League Soccer (MLS) a imposé une amende d’un montant indéterminé à l’attaquant du Toronto FC Sebastian Giovinco, mercredi.

Le joueur-vedette a été sanctionné pour avoir refusé de quitter le terrain dans les délais requis lorsqu’il a reçu un carton rouge pour son comportement répréhensible, samedi, à la fin de la seconde demie du match contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Les champions en titre du circuit Garber ont plié l’échine 3-2 au Gillette Stadium.

Par ailleurs, deux porte-couleurs de l’Orlando City SC, soit le milieu de terrain Will Johnson et le défenseur Lamine Sané, devront également renoncer à quelques dollars. Le premier a été puni pour une réaction exagérée durant les arrêts de jeu de la rencontre de dimanche face à l’Atlanta United FC. Le second a été impliqué dans une échauffourée à la 82e minute de ce duel.

Enfin, Samuel Armenteros, des Timbers de Portland, paiera aussi une amende pour une simulation illégale lors de la partie contre les Sounders de Seattle, dimanche.