Un nouveau Parc-O-Bus dans le secteur de l’aéroport

Québec et Ottawa ont confirmé, mercredi, des subventions de plus de 60 M$ pour permettre au RTC de réaliser 24 projets dont l’aménagement d’un tout nouveau Parc-O-Bus dans le secteur de l’aéroport.

La grande majorité des projets qui reçoivent une aide financière (achat de Midibus, aménagement du Pôle St-Roch, terminus la Faune ou encore la réfection de la toiture du centre d’exploitation Lebourgneuf) étaient déjà connus puisqu’ils sont inscrits au Programme d’investissements du Réseau de transport de la Capitale. La plupart sont même déjà en branle.

C’est la première fois, cependant, que le RTC dévoilait ses intentions pour l’aménagement d’un Parc-O-Bus dans le secteur de l’aéroport international Jean-Lesage. La facture de 3,5 M$ pour ce projet sera assumée par le fédéral (50 %), le provincial (40 %) et la Ville de Québec (10%).

Le terrain n’a pas encore été acquis officiellement. Le RTC négocie avec le ministère des Transports du Québec pour la cession d’un terrain «à faible coût».

«On est en discussions avec eux et on ne veut pas l’identifier trop précisément mais c’est un projet qui est en cours. Il ne sera pas sur le territoire de l’aéroport de Québec mais il va être à proximité», a déclaré le président du RTC Rémy Normand lors d’une conférence de presse dans le quartier Saint-Roch à laquelle participaient plusieurs députés et ministres fédéraux et provinciaux.

Le nouveau Parc-O-Bus, dont on ignore encore le nombre de cases de stationnement, sera aménagé à l’intention des usagers de L’Ancienne-Lorette et Val-Bélair qui voudront emprunter le futur parcours 6 qui reliera l’aéroport au pôle Sainte-Foy et au centre-ville de Québec.

«Avec l’introduction du parcours 6 à l’aéroport, ça pourrait être une option additionnelle pour tous les gens du nord-ouest qui veulent rentrer notamment dans le pôle Sainte-Foy», a indiqué M. Normand.

Subventions pour le réseau structurant

Interrogé sur la confirmation des sommes à venir pour le réseau de transport collectif structurant (tramway, trambus et nouveaux métrobus) à Québec, le ministre fédéral Jean-Yves Duclos a rappelé qu’il fallait d’abord signer une entente avec la province de Québec qui définit ses propres priorités pour l’utilisation d’une enveloppe globale de 5,2 G $ dédiée aux projets d’infrastructures pour le transport en commun.

Même si, officiellement, le chèque d’environ 1,2 milliard $ (ce qui représenterait 40 % du budget de 3 milliards $) n’a pas encore été signé par Ottawa, personne ne semble s’en formaliser et la Ville de Québec n’a «aucun souci» en raison de l’«engagement ferme» du gouvernement de Justin Trudeau.

«Je pense qu’on n’est pas loin. Ça doit se faire en 2018», a signalé M. Duclos au sujet la conclusion de la prochaine entente Québec-Ottawa.

«Avant de confirmer 1,2 G $ pour un projet particulier, il faut a) que le gouvernement du Québec soit d’accord et b) que les détails administratifs et financiers qui sont très significatifs soient convenus par le ministère des Finances et le conseil du Trésor des deux gouvernements respectifs. Ce n’est pas aussi facile qu’on aimerait le croire», a-t-il exposé.