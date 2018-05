Une McLaren accidentée et abandonnée dans le désert

Le scénario pourrait être celui d’un film d’action, mais il est pourtant bien réel.

Sur son compte Twitter, la police du Nevada a partagé deux photos d’une McLaren 720S qui a été abandonnée en plein désert après avoir subi un grave accident.

Les images laissent croire que le supercar aurait effectué des tonneaux. Le véhicule s’est retrouvé à environ 65 mètres de la bordure de la route.

This is whats left of a McLaren Exotic Sports Car after a rollover in the Lake Mead Recreational Area today. Both the driver and passenger escaped serious injury because they were wearing their seatbelts. Seatbelts save lives! #buckleup #drivesafenv #nhpsocomm pic.twitter.com/2eVv3Doz4N