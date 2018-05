1. Au mélangeur, à l’aide du batteur plat, sabler finement la farine, la poudre à pâte, le sel, le beurre et la cassonade 2. Dans un bol, bien mélanger la mélasse, le lait et l’œuf 3. Ajouter le liquide aux ingrédients secs et mélanger jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène 4. Étaler entre 2 feuilles de papier parchemin à environ 1/2 cm d’épaisseur 5. Laisser reposer 1 heure au réfrigérateur 6. Cuire 15 minutes à 325 oF 7. Laisser tempérer et couper en petits morceaux au couteau 8. Remettre au four, à 300 oF pour environ 8 minutes ou jusqu’à ce que le crumble soit parfaitement croustillant 9. Laisser tempérer et bien mélanger avec le chocolat Dulcey fondu, de manière à couvrir parfaitement le crumble.