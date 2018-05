Voici l'application vintage que toutes les vedettes utilisent

Le filtre de l'heure encensé par nos stars préférées? Sans aucun doute celui au look vintage qui se distingue par les grains et les fuites de lumière présents dans la photo.

On se demande bien comment elles pourraient bien créer ces effets.

Est-ce vraiment une caméra jetable? Bien sûr que non.

Grâce à la technologie d’aujourd’hui, il est possible de mettre la main sur des applications qui font le travail pour nous.

C’est donc l’application Huji Cam - prononcé hoo-jee - qui crée cet effet recherché.

L’application est gratuite, et propose plusieurs options intéressantes : il y a un flash, un retardateur, de multiples effets de lumière et plus encore!

En payant 0,99 $ de plus, il est même possible de télécharger les photos de votre pellicule vers l’application afin d’y appliquer les filtres.

Comme toute caméra jetable, les résultats varient d'une photo à l'autre.

Voici des influenceuses québécoises qui ont adopté la tendance vintage sur leur compte Instagram :

Mila Taillefer

Elodie Routier

Noémie Lacerte

Marina Bastarache

