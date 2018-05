Vous pouvez maintenant magasiner votre auto sur Facebook

Facebook offre maintenant une nouvelle plateforme pour acheter et vendre des véhicules.

En effet, la rubrique automobile Marketplace prend de l’expansion au Canada ce qui a pour effet, grosso modo, d’intégrer une fonction similaire à Auto Hebdo ou Kijiji, à même votre fil Facebook.

Comme sur ces autres plateformes, il est évidemment possible de raffiner le processus de recherche grâce à des filtres en lien avec l’année, la marque, le modèle, la transmission et le segment du véhicule convoité.

Marketplace, ce n’est pas qu’un lieu de rencontre pour les particuliers. Les commerçants de véhicules neufs et usagés sont aussi invités à y afficher leurs produits. Comme il est aussi possible de le faire sur certains sites Internet de concessionnaires, il est possible de clavarder en directement avec les détaillants afin d’obtenir davantage d’informations.

Sur Marketplace, on retrouve aussi une panoplie d’autres produits, neufs et d’occasion, comme des vêtements, des appareils électroniques et même des biens immeubles.

Pour le moment, il n’est pas prévu que le Marketplace soit étendu aux autres vitrines appartenant à Facebook, comme Instagram.

Au moment d’écrire ces quelques lignes, on n’a pas été en mesure de nous informer du nombre de véhicules affichés sur le Marketplace de Facebook. Cela dit, l’éventail de voitures offertes demeure vaste. On retrouve de tout allant de la vieille Toyota Tercel à la Porsche 911 de vos rêves.