NOËL, Jean-Paul

À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 14 mai 2018, à l'âge de 87 et 11 mois, est décédé M. Jean-Paul Noël, fils de feu M. Léon Noël et de feu dame Albertine Fortin. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport).où la famille recevra les condoléances 30 minutes avant la cérémonie. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Ste-Euphémie. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireIl laisse dans le deuil sa sœur Angéline (feu Roger Carbonneau), ses belles-sœurs: feu Paul-Eugène (Cécile Tremblay) et feu Maurice (Thérèse Gonthier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre Aurélien (Marie-Paule Mercier), Yvette (Jean-Baptiste Hudon) et Marguerite (Marc-Aurèle Fortin). La famille tient à remercier toute l'équipe de la Résidence Ste-Marguerite ainsi que le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CHU de Québec, 10 rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5. Par téléphone au (418) 525-4385 / site internet : www.fondationduchudequebec.ca