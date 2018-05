GENEST, Gisèle Gagnon



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 13 mai 2018, à l'âge de 73 ans, est décédé madame Gisèle Gagnon, épouse de feu monsieur Tommie Genest, fille de feu madame Mathilda Côté et de feu monsieur Gérard Gagnon. Elle demeurait à Québec.Ses cendres seront déposées au Mausolée du cimetière St-Charles en toute intimité. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Serge (Sonya) et Denise (Pedro); ses petites-filles: Selena, Sabrina et Vicky Genest; sa sœur Madeleine (Richard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Genest ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, tout particulièrement Josée Guimond et Réal Légaré. La famille tient à remercier le personnel du 4e étage de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués et leur dévouement.