DUBUC, Thérèse Laplante



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 12 mai dernier, à l'âge de 87 ans, est décédée Madame Thérèse Laplante épouse de feu Jean-Paul Dubuc. Elle était la fille de feu François Laplante et de feu Lydia Robitaille. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Murielle (Claude Laroche), Daniel (Monique Plourde) et Jean-François (Lyne Lafortune); ses petits-enfants: François, Isabelle (Steve Bouchard), Alexandre, Karine (Guillaume Lévesque) et Simon; ses arrière-petits-enfants: Philippe, Hugo, Maxime, Rosalie et William; ses frères et ses sœurs: ses beaux-frères et ses belles-sœurs, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances audès 9h.La famille désire remercier le personnel soignant du 3e étage du Centre d'hébergement St- Antoine pour les bons soins prodigués, en particulier Patricia, Elsa et Marie-Ange pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec (1040 Avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3).