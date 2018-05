VILLENEUVE, Fernande



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 5 mai 2018, à l'âge de 92 ans et 5 mois, est décédée madame Fernande Villeneuve, épouse de feu monsieur Henri Fortier, fille de feu madame Bernadette Roberge et de feu monsieur Alfred Villeneuve. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 19 mai 2018, de 11h à 14 h.L'inhumation suivra au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil sa fille Marie-Christine (Paul Bourgault); sa petite-fille adorée Paméla Bourgault; ses belles-soeurs: Ghislaine Badeau (feu Raymond Fortier) et Marguerite Fortier (feu Roland Fortier); ainsi que ses neveux, nièces, et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Alfred, Henri, Jean-Louis, Noëla, Marguerite, Madeleine, Lucille et Juliette. Nous aimerions remercier tout le personnel du 3e Notre-Dame, ainsi que Catia Paradis préposée aux bénéficiaires de l'urgence de l'IUCPQ, pour les très bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Téléphone : 418 656-4999 Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.