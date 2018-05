ROBITAILLE, Monique



À l'hôpital Sainte-Monique, le 25 avril 2018, à l'âge de 75 ans et 10 mois, entourée de l'amour des siens, est décédée madame Monique Robitaille, fille de feu Pierre Robitaille et de feu Yvonne Crispo. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: François (Anne-Julie Gaulin), Michelle, Rémi et leur père Jean-Paul Rousseau; ses petits-enfants adorés: Jean-Philippe et Marie-Andrée (Julien Fortin); ses frères et sœurs : Mariette (Robert Laforce), Pierre, Jacques (Pauline Rousseau), Simon (France Chevalier), Denise, Jacqueline (Claude Poulin), Georges (Esther Paquet) et Lucie. Elle laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que des ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du 2e étage de l'hôpital Sainte-Monique, pour la qualité des soins prodigués. Le soutien offert à la famille de même que la priorité d'accorder à notre mère une fin de vie sereine et digne. Sachez que tous vos gestes et attentions ont été appréciés. La famille vous remercie de compenser l'envoi de fleurs par un don à des organismes chers à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Ste-Monique, 4805, boul. Wilfrid-Hamel, Québec, G1P 2J7, Tél : 418-871-8701 ou à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec, G1S 3G3, Tél : 418-527-4294 ou au Mouvement Personne D'Abord du Québec Métropolitain, 2101, 1re Ave, Québec, G1L 3M6, Tél : (418) 524-2404 ou à l'Association pour l'intégration Sociale Région de Québec, 5225, 3e Av O, Québec, G1H 6G6, Tél : (418) 622-4290.