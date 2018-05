DOIRON, Philippe



À l'Hôpital Laval, le 28 avril 2018, à l'âge de 76 ans et 5 mois, est décédé monsieur Philippe Doiron, époux de dame Lucille Proulx et fils de feu monsieur Wilfrid Doiron et de feu dame Marie-Louise Gallant. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 18 mai 2018 de 19h à 22h. Le samedi 19 mai 2018 de 9h à 10h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lucille; ses filles: Karine (Mathieu Hamel) et Élaine (André Sauvageau); ses frères: Guy (Odile Bernier) et Alfred ainsi que ceux qui l'ont précédé dans la mort: Aurore (Vernon Furnia), Georges, Louis, Paul (Gisèle Ouellet), Blanche, Jean, Patrice et Jacques. Il laisse aussi dans le deuil sa belle-sœur Doreen (Claude Gladu) et son beau-frère Bernard Proulx (Johanne Lefebvre) ainsi que son grand ami Roger Bédard et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Philippe a été policier à la Sûreté de Québec pendant 30 ans et s'est impliqué dans divers organismes, tels: Vivre et Aimer (Renouement Conjugal), Rendez-Vous, Croissance du couple, La Maison de la Famille Saint-Ambroise, etc. où il s'est fait de nombreux ami(e)s. Un merci très spécial s'adresse au Dre Marie-Josée Mailloux et au travailleur social Éric Chiasson qui nous ont tellement apporté support et réconfort. Sincères remerciements aussi à toute l'équipe du Manoir du Bel Âge et du Centre de jour de la Haute Saint-Charles pour leur dévouement et les soins attentionnés. Enfin, notre reconnaissance va à l'équipe de gériatrie et soins palliatifs de l'Hôpital Laval pour son accompagnement en fin de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.