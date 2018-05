12 choses à savoir sur Elisabetta Fantone et Cary Tauben... et juste une sur Olivier Primeau parce qu'on sait déjà tout

Chaque semaine, Elisabetta Fantone, Cary Tauben et Olivier Primeau s’affronteront dans la nouvelle téléréalité XOXO, une émission diffusée sur TVA et Vidéotron dès cet automne. Une question s'impose: qui sont les trois conseillers qui auront le mandat d’organiser les partys les plus hot dans le but de former un couple gagnant ?

Voici tout ce que vous devez savoir sur les nouvelles têtes d’affiche du réseau !

Elisabetta Fantone

1. Elle est maman d’une petite fille prénommée Abigail London

2. Elle demeure à Miami

3. Elle est actrice et artiste peintre

4. Elle est née à Montréal, mais a grandi en Italie

5. Elle a longtemps été blonde

6. Elle a participé à la 2e saison de Loft Story - on se rappelle d’ailleurs la scène torride entre elle et Maxime!

7. Elle a rencontré JWoww de Jersey Shore

Cary Tauben

1. Il est styliste

2. Il adore posé aux côtés de vedettes internationales

3. Il a travaillé avec Évelyne Brochu

4. Il est aux antipodes de l’expression «less is more»

5. Il est adepte de la tendance monogramme

Olivier Primeau

1. Le propriétaire du Beachclub de Pointe-Calumet adore faire le party. Oups ! Ça aussi on le savait.

Chose certaine, avec le cocktail party + voyage + hormones à fond le tapis, la bisbille risque d'être au rendez-vous!