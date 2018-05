12 étapes à suivre pour un BBQ de champion

En collaboration avec

Tout le monde adore la saison du BBQ. Et quoi de mieux pour célébrer l’arrivée du soleil et des moustiques qu’une soirée en plein air (sur votre balcon) à boire de la bière et manger des burgers, les doigts pleins de ketchup? Pas grand-chose.

Peu importe si tu as une grande cour et un tout aussi grand BBQ ou juste un petit grill sur ton balcon de condo, l'important, c'est d'être prêt... Et de savoir se servir de ses outils, retrouvés chez BMR.

Voici douze choses à considérer avant de te lancer dans ton prochain BBQ estival!

1. Choisir qui inviter

Comme le disait le dalaï-lama : « Le hot-dog est toujours meilleur en bonne compagnie ».

2. Penser à ce que vous voulez manger

Préfères-tu impressionner ton couple d’amis foodie avec des burgers d’autruche ou ne pas te casser le bicycle avec des hot-dogs moutarde-chou? C’est un pensez-y-bien.

3. Avoir assez de charbon et de gaz pour faire cuire toute toute toute

Manquer de gaz pendant un BBQ, c’est comme manquer de gaz sur la 40. C’est gênant.

4. Préparer la viande

« Soyez prêtes » - Le Roi lion

Un conseil judicieux qu’on applique ici. Roule tes boulettes, prépare tes saucisses, coupe tes herbes...

5. Préparer les accompagnements

C’est pas fini! Monte ton guacamole, fais ta salade de chou et sors la relish-moutarde.

6. Éloigner les mouches noires

Probablement le plus grand défi de la soirée.

7. Préparer les outils de pro

C'est le temps de te munir de ta plus belle paire de pinces!

8. Éloigner mononcle Gilles et ses « bons conseils »

Cher Mononcle Gilles,

C’est pas vrai que la viande cuit plus vite quand on met une gousse d’ail dessus.

Sincèrement,

Tout le monde.

9. Griller la viande dans le bon ordre

Et le bon ordre, c’est ça : saucisses, burgers, légumes, tofu.

10. Servir tout le monde (et mononcle Gilles)

Tiens, Mononcle Gilles, ton burger.

11. Bien nettoyer la grille

Et couper le gaz!

12. Manger

Bravo ! T’as réussi ton BBQ. Tu peux maintenant manger ton hot-dog en paix.

