TRUDEL, Gaston

Au centre d'hébergement Champlain des Montagnes, le 27 avril 2018, à l'âge de 79 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé M. Gaston Trudel conjoint de Mme Louisette Dombrowski, fils de feu Charles-Joseph Trudel et de feu Marie-Laura Duchênes, il demeurait à Québec. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Cécile (feu John Chamberland), Germaine (Alfred Kelley), feu Denise (Jean-Guy Kelley), feu Éliette (feu René Falardeau), Claudette (Fernand Harvey), feu Yvon (Ginette Bilodeau), Micheline (Rosaire Desbiens) et Jocelyne (Gérard Harvey); ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Dombrowski: feu Raymond (Réjeanne Bilodeau), feu Herman (feu Denise Bédard), feu Marc (Rose-Emma Bédard), feu Robert (feu Marthe Hottote), Jean-Louis (Diane Noël), Guy (Danièle Tremblay) ainsi que ses filleules: Johanne Kelley, Édith Trudel et Édith Dombrowski. Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et de nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléances au :de 10h à 13h30.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial au personnel soignant du 4e étage du Centre d'hébergement Champlain des Montagnes pour les bons soins prodigués, leur respect et leur dévouement, tout particulièrement au Dr Poitevin de l'Hôpital St-François d'Assise. Un remerciement à sa conjointe Louisette Dombrowski d'avoir été présente tout le long de sa maladie. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Parkinson Québec (245, Soumande St #218, Québec City, QC G1M 3H6). Pour rendre hommage à M. Trudel, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com.