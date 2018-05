MARMEN, Louisette Vachon



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Louisette Vachon Marmen survenu à Québec, le 10 mai 2018, à l'âge de 85 ans. Native de Giffard, elle était l'épouse bien aimée de Jean Marmen, fille de feu Lionel Vachon et de feu Marie-Louise Lépine. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jean; ses cinq enfants: Joanne (Robert Merizzi), Guy (Line Bussières), Sylvie (Dominique Harvey), André (Line Laroche) et Carole (Denis Ruel). Elle était très fière aussi de ses treize petits-enfants: Nicholas, Erika, Xavier, Stéphanie, Katrine-Ann, Jean-Samuel, Charles-Érik, Melissa, Patricia, David, Jonathan, Alexia et Christopher ainsi que de ses trois arrière-petits-enfants : Addison, Lucas et Ellie. Elle laisse aussi dans le deuil sa sœur Lili (Ben Veilleux), son beau-frère et ses belles-sœurs: Jacqueline Goulet, Huguette Vachon, Marie Marmen, Louisette Marmen (Alphonse Chabot), Monique Masselotte et Raymond Michaud ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la résidence La Roseraie ainsi que l'équipe de l'unité des soins palliatifs de l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval) pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, av. Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3, T 418 527-4294, societealzheimerdequebec.com.