PELLETIER, Rita Chrétien



Au Centre D'Anjou de Saint-Pacôme, le 10 mai 2018, est décédée à l'âge de 95 ans, dame Rita Chrétien épouse de feu monsieur Émile Pelletier. Elle demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s aule vendredi 18 mai de 19 h à 21 h et samedi de 12 h à 13 h 50.et sera suivi de l'inhumation au cimetière des Pins. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gilles (Claudette Pelletier), Louisette (feu Gilles Lizotte); ses petits-enfants: Daniel (Odette Talbot), feu Alain, Josée (Steve Boucher), Lucie (Martin Dubé); ses arrière-petits-enfants: Sabrina et Gabriel Boucher, Samuel et Nicolas Dubé. Elle était la sœur de: feu Claude (Gisèle Dubé), feu Yvonne (feu Fred Bouchard), Monique, Murielle (Ludovic Mercier). Sont aussi affectés par son départ les membres des familles Anctil et Pelletier, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles au salon.