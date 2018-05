CORRIGAN, Edward C.J.



Parti trop tôt, c'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Edward C. J. Corrigan, à l'Hôpital général du Lakeshore, le 19 janvier 2018 à l'âge de 69 ans. Edward, originaire de Saint-Gabriel-de-Valcartier, laisse dans le deuil sa sœur Brenda (Sydney Knox), sa belle-sœur Betty Corrigan, ses cousins, son neveu et sa nièce. Il laisse également dans le deuil sa famille étendue, Helen Lasalle, Bob (Marie), Julie (Philippe), et ses petits-enfants Tyler, Jordan et Kevin.Après l'enterrement, il y aura une réception au Centre communautaire au 1748 boul. Valcartier à Saint-Gabriel-de-Valcartier.