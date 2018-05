MATHIEU, Andrée



Au CHUS Fleurimont de Sherbrooke, le 30 avril 2018, à l'âge de 68 ans et 9 mois, est décédée madame Andrée Mathieu, épouse de feu monsieur Réal Bellavance. Elle demeurait à Magog. Elle était la fille de feu monsieur Paul Mathieu et de feu madame Germaine Marceau. Madame Mathieu était la belle-fille de feu Rita Gonthier et feu Philippe Bellavance. Elle laisse dans le deuil, ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Bellavance: Raymonde (Jacques Viens), Jocelyne (Léopold Bouillon), Yves-Marie (Marie-Josée Breau), Gervais (Marie Belley), Sylvie (Claudette Phaneuf), Guy. Elle était la tante de: feu Claude Viens, Christian Viens (Annie Grenier), Valérie Bouillon (Tommy Ciancio), Mathieu Bouillon, Blanche Belley-Bellavance. Elle également laisse dans le deuil, ses petits-neveux et petites-nièces: Léa-Camille et Philip-Éliot Viens, Alexia-Romy et Nicolas Ciancio, les enfants de Marie-Josée: Daphné et Jeffré, ses oncles et ses tantes, ses cousins et ses cousines, ainsi que de nombreux parents et amis(es), spécialement ses amis de l'Agora et ceux de la Nouvelle-Zélande. La famille recevra les condoléances à la, de 9 h à 10 h 45 etL'inhumation aura lieu au cimetière Repos St-Paul d'Amqui.Ceux et celles qui le désirent peuvent envoyer des marques de sympathie ou faire un don à la Fondation Action Santé de la Matapédia.